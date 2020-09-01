Думал, что жена там: пьяный селянин поджег сеновал тещи

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

По подозрению в поджоге сеновала участковый задержал жителя с. Емуртла Упоровского района. 29-летний ранее судимый селянин рассказал полицейским, что пошел на преступление после ссоры с женой, сообщает УМВД Тюменской области.

После ссоры мужчина поехал к знакомым, а женщина отправилась в гости к подруге. Вернувшись домой, пьяный мужчина не застал супругу и на автомобиле отправился к теще. Своей "Нивой" он выбил ворота и въехал во двор.

Хозяева дома находились на работе. Родственник, осмотрев надворные постройки, решил, что его жена спряталась в тюках с сеном и поджег их. Заметив дым, соседи вызвали пожарных и полицию.

Пожар уничтожил 18 тюков сена. Ущерб хозяйка оценила в 11 тыс. 700 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Также подозреваемый будет привлечен к ответственности за повторное нетрезвое вождение. Максимальная санкция этой статьи – лишение свободы на срок до двух лет.