Более 335 тысяч российских семей получили маткапитал без заявлений

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более 335 тыс. российских семей в беззаявительном порядке получили сертификат на материнский капитал с 15 апреля 2020 года. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Всероссийском форуме молодых семей.

"С начала года сертификат в связи с рождением первого ребенка получили 226 тысяч семей, еще 568 тысяч семей получили материнский капитал за второго или последующих детей, из них почти 223 тысячи семей - в повышенном размере 616 617 рублей", - отметила она.

Всего с начала действия программы, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, более 10 млн семей получили государственный сертификат на материнский капитал и более 8 млн семей (78%) уже обратились за распоряжением данными средствами.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей.