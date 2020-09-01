Юных математиков приглашают в программу diквадрат

| Фото: региональный центр "Новое поколение" во ВКонтакте | Фото: региональный центр "Новое поколение" во ВКонтакте

О старте набора на дистанционную образовательную программу предобучения "diквадрат" объявил региональный центр "Новое поколение". Как пояснили организаторы, участников ждет обновленная версия "Квадрата Декарта".

В программу приглашают учеников 8-11 классов из Тюмени и других населенных пунктов. Занятия начинаются 28 сентября, подать заявку можно до 7 октября включительно здесь.

В течение года пройдут три курса. Первый дистанционный курс предобучения - на платформе kd.utmn.ru стартует 28 сентября. Очная математическая программа состоится во время зимних каникул. Затем участников ждет дистанционный курс постсопровождения.

Узнать дополнительную информацию можно в группе "Нового поколения" во ВКонтакте.