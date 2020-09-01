Тюменских школьников зовут на бесплатные программы в "Сириус"

| Фото: группа образовательного центра «Сириус» во ВКонтакте | Фото: группа образовательного центра «Сириус» во ВКонтакте

Поучаствовать в бесплатных образовательных программах "Сириуса" могут школьники Тюменской области. Набор на некоторые направления уже стартовал, сообщает областной департамент образования и науки.

Ученикам надо подать заявку, в некоторых случаях прикрепить документы с результатами выступления в олимпиадах и профильных состязаниях, а также пройти конкурс.

В настоящее время заявки принимают по трем направлениям. Программа "Ноябрьская химическая образовательная программа" рассчитана на учеников 9-11 классов, заявку нужно подать до 20 сентября. Участие в программе "Алгоритмы и анализ данных" могут принять учащиеся 9-10 классов, заявки принимают до 30 сентября. На направлении "Литературное творчество: поэзия" ждут учеников 8-11 классов, заявки принимают до 5 октября.

По словам руководителя центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяны Вешкурцевой, самое важное на таких сменах – среда, в которую попадает ребенок.

"Здесь собираются школьники со всех уголков страны, педагоги, которые умеют разжигать пламя знаний, реализуется программа, которая 100% помогает стать лучше. И мы с гордостью можем сказать, что ученики нашего региона – активные участники смен "Сириуса". Каждый год десятки школьников отправляются в Сочи на образовательные смены по тем направлениям, которые им нравятся больше всего, и возвращаются с отличными результатами", – рассказала она.

Все смены будут проходить на базе ОЦ "Сириус" в Сочи. Уточнить условия участия можно на официальном сайте "Сириуса" и у экспертов центра "Новое поколение" по телефону 8 (3452) 59-76-03.