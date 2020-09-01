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Юные тюменцы высадят деревья у школы

Общество, 14:58 15 сентября 2020

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

На акцию "Классное дерево" выйдут ученики 92 школы в Тюмени вместе с главой города Русланом Кухаруком 16 сентября в 11 часов. Они высадят молодые яблони, сообщает администрация Тюмени.

Акция "Классное дерево" проводится третий год подряд по инициативе Руслана Кухарука. В ней приняли участие 700 тюменских школьников, они высадили около 600 деревьев. Школьники не только высаживают саженцы, но и ухаживают за ними: поливают и пропалывают землю.

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# высадка деревьев

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