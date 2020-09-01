Более 9 тысяч тюменских семей получают выплату на первенца

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

9 тыс. 614 семей в Тюменской области получают ежемесячную выплату на первого ребенка.

Ее размер - 11 тыс. 632 рубля – это величина прожиточного минимума для детей, установленная в регионе. Об этом рассказала заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина.

Напомним, выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка введена по инициативе президента Владимира Путина в 2018 году. Тогда ее могли получать семьи, где величина дохода на каждого члена семьи не превышает 1,5 размера прожиточного минимума. На конец 2019 года получателями выплаты стали 6 тыс. 319 семей. Оформить выплату можно было до достижения ребенком полутора лет.

Чтобы поддержать еще больше семей, с 2020 года условия получения ежемесячной выплаты расширили. Величина среднедушевого дохода семьи не должна превышать двух прожиточных минимумов, при этом в доход семьи не учитываются ранее назначенные ежемесячные выплаты на первого ребенка, доходы от трудовой деятельности членов семьи, признанных на момент подачи заявления безработными. Также сведения о доходах учитываются за год, предшествующий 6 месяцам до даты подачи заявления. Еще один важный момент: в состав семьи можно не включать папу ребенка, если мама не состоит с ним в браке.

Такие меры позволили получить выплаты еще более 3 тыс. семьям. Кроме того, выплата продляется до достижения ребенком возраста трех лет.

Ирина Ожогина напомнила, что для назначения выплаты достаточно подать заявление, документы о доходах и реквизиты счета получателя. Подробности можно узнать на сайте департамента социального развития Тюменской области или на сайте госуслуг.

Евгения Шевцова