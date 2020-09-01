В Тюмени снимут фильм к юбилею молодежной администрации города

| Фото: из сообщества "Молодежная администрация Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодежная администрация Тюмени" во ВКонтакте

Фильм к юбилею молодежной администрации города снимут в Тюмени. Первый съемочный день запланирован на 16 сентября.

"В этом году молодежной администрации Тюмени исполняется пять лет. Глава города Руслан Кухарук подал такую идею, что к юбилею можно снять фильм. В создании примут участие руководители, заместители, члены молодежной администрации Тюмени", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель молодежной администрации Тюмени Иван Стешенцев.

Сценарий уже разработан. Руководитель пресс-службы молодежной администрации Тюмени Глеб Хорин отметил, что было решено отойти от документалистики. Кинолента будет художественной.

"В фильме будут фигурировать пять героев. У каждого, согласно сценарию, есть своя проблема. И эти проблемы приведут героев к молодежной администрации Тюмени. Они придут туда, будут развиваться, реализовываться. В конечном итоге молодые люди найдут себя в молодежной администрации города, а все их проблемы исчезнут", — добавил он.

Съемки распределены на пять дней. Показать готовую работу планируют на встрече с главой города примерно через месяц. Продолжительность фильма составит 40-60 минут.

Инна Пахомова