В спортивных школах Ярковского района возобновили тренировки

| Фото: ИИЦ «Ярковские известия» | Фото: ИИЦ «Ярковские известия»

В спортивных школах Ярковского района возобновились тренировки, сообщает ИИЦ Ярковские известия.

В спортивных комплексах будут обеспечены нормы санитарной безопасности. На входе в здание у занимающихся измеряется температура, потоки обучающихся разграничиваются. В помещениях установили санитайзеры и дезинфекторы воздуха. Обработка спортинвентаря проводится каждые два часа. Пока все занятия преимущественно будут проводится на улице.

Как рассказала методист ДЮСШ Ярковского района Полина Невоструева, ношение индивидуальных средств защиты обязательно только для тренерского состава и технического персонала.

"Для тренерского состава разработан алгоритм, как следить визуально за самочувствием воспитанников. В условиях ограничений мы также не можем разрешить родителям дожидаться ребенка с занятий в фойе помещения. В связи с этим родителям предлагается приводить детей и забирать в назначенное время", - отметила Полина Невоструева.

Вопрос с поездками на соревнования и сборы пока остается открытым.