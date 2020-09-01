Тюменец Олег Войкин выиграл грант на создание интеллектуального канала в TikTok

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

239 тыс. рублей получил житель Тюмени Олег Войкин на создание образовательного контента для молодежи в популярной социальной сети TikTok. Инициативу отметили на грантовом конкурсе гражданского форума "Выше крыши", который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Идею тюменец представил на конкурсе 12 сентября. Для проекта ""Вынос мозга" TikTok для развития" молодой человек вместе с командой отснимут 50 видеороликов с лайфхаками, интересными фактами, вопросами и другими образовательными форматами контента для молодежи.

Канал направлен на школьников, студентов и ту аудиторию социальной сети, которая интересуется интеллектуальным и творческим развитием.

"Мы хотим, чтобы у ребят была возможность прокачивать свой мозг и развивать себя. А в TikTok твое видео посмотрят тысячи людей. В этой социальной сети сидят интересные ребята, которые могут быть не задействованы в интеллектуальных проектах. Благодаря "Выносу мозга" они смогут прокачать себя эстетически и одновременно развивать интеллектуальные способности", — рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Отметим, гражданский форум "Выше крыши" прошел с 11 по 14 сентября. Тюмень представляли Анастасия Волкова и Олег Войкин. В рамках форума прошел грантовый конкурс, на который было подано 275 заявок. Победителями стали 40 участников из 19 регионов России общую сумму 26 млн 636 тыс. рублей.