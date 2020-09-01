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Тюменка вышла в финал всероссийской олимпиады вожатых

Общество, 17:43 15 сентября 2020

организаторов | Фото: организаторов

Преподаватель Областной школы подготовки вожатых, методист детского центра "Ребячья республика", победитель конкурса "Лучший вожатый Тюменской области" Венера Валеева представит Тюмень в финале VI Всероссийской олимпиады вожатых. Он пройдет в Москве с 18 по 20 сентября и соберет 14 участников из разных регионов, сообщают организаторы.

Венера Валеева успешно справилась с онлайн-тестированием и представила решение двух педагогических ситуаций на первом этапе олимпиады весной 2020 года.

"В этом году в олимпиаде вожатых приняло участие более 1 тысячи 200 юношей и девушек из 90 городов России и стран СНГ. По правилам конкурса, в финал вышли только 14 человек. Это, безусловно, очень талантливые, активные и амбициозные вожатые. Мы желаем каждому из них удачи, чтобы по максимуму проявить свои способности в заключительном этапе олимпиады", – рассказала генеральный директор МОСГОРТУРа Инна Голубева.

Финал VI Всероссийской олимпиады вожатых впервые состоится на городской площадке - в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Участники пройдут восемь конкурсных испытаний, продемонстрировав индивидуальные качества каждого вожатого и умение работать в команде.

Профессиональные навыки участников оценят эксперты в сфере организации детского отдыха, сотрудники МОСГОРТУРа и сами дети. Лучших назовут 20 сентября.

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