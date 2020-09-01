Более двух тысяч тюменских семей получили региональный маткапитал на первенца

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 171 семья получила региональный материнский капитал при рождении (усыновлении) первого ребенка в Тюменской области в 2020 году.

Об этом сообщила заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс – Урал" и "Тюменская линия".

Напомним, региональный маткапитал на первенца в размере 150 тыс. рублей введен в регионе по инициативе губернатора Александра Моора. Получить его могут семьи, где малыш появился с начала 2020 года. При этом мама должна не менее пяти лет проживать в Тюменской области. Студенческие семьи, где родители из разных регионов, также могут оформить маткапитал, но для этого они должны тоже проживать в Тюменской области и учиться по очной форме в ссузах или вузах.

Региональный материнский (семейный ) капитал в Тюменской области получают семьи, где родился третий или последующий ребенок. До 1 января 2020 года сумма его составляла 40 тыс. рублей, после по инициативе губернатора увеличилась до 100 тыс. рублей.

Ирина Ожогина напомнила, что получить маткапитал может и папа ребенка, если мамы нет или она лишена или ограничена в родительских правах, признана недееспособной, отсутствующей или отбывает наказание в местах лишения свободы.

Для назначения регионального маткапитала нужно только заявление и реквизиты счета. Остальные сведения органы соцзащиты получат в рамках межведомственного взаимодействия. Подробности – на портале госуслуг, в филиалах МФЦ или по тел. горячей линии: 8-800-100-12-90; 8 (3452) 56-63-30; 8 (3452) 68-88-86.

Евгения Шевцова