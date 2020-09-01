Горячая линия по вопросам школьного питания работает в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам школьного питания открылась в Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Родители школьников смогут узнать, как часто должны питаться ученики и что делать, если меню школьной столовой не соответствует установленным нормам. На эти и другие вопросы папам и мамам ответят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии до 5 октября.

Телефоны горячей линии:

В Тюмени - 8 (3452) 20-24-03, 20-34-56, 20-86-66;

В Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – 8 (3456) 24-68-89, 24-09-46;

В Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – 8 (34551) 2-37-28; 8 (34551) 6-03-47;

В Ялуторовске - 8 (34535) 2-01-70, Заводоуковске - 8(34542) 9-03-48, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8 (34542) 9-03-41;

В Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8 (34546) 2-51-59;

В Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – 8 (34553) 4-20-16.