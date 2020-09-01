Главврач тюменской поликлиники назвал оптимальные дни для посещения врача

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Среда и четверг – оптимальные дни для посещения поликлиник, особенно после обеда. В это время очереди минимальные, рассказал главврач поликлиники № 1 Тюмени Андрей Кутергин.

По его словам, количество обращений к врачу, как правило, увеличивается после выходных. Если в среду и четверг их около 60, то в понедельник – более 280. Андрей Кутергин связывает это с тем, что в выходные тюменцы чаще контактируют с друзьями и родственниками или проводят время вне дома, поэтому риск подхватить ОРВИ возрастает.

"Чтобы избежать очередей, мы не назначаем плановые работы в первые дни недели, заранее готовимся к вызовам неотложки. Пациентам с температурой и признаками ОРВИ рекомендуем вызывать врача на дом без посещения поликлиники. Если заболел ребенок, его может осмотреть школьный или детсадовский врач, а после записать на прием через три-пять дней в поликлинику", - пояснил Андрей Кутергин.

Евгения Шевцова