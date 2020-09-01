Тюменцам рассказали о типичных ошибках при оформлении детских выплат

Фото: gosuslugi.ru Фото: gosuslugi.ru

Более 70 тыс. заявлений подали семьи Тюменской области на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. На 47 тыс. 235 детей выплата уже оформлена, рассказала заместитель директора регионального департамента социального развития Ирина Ожогина.

Самая частая причина отказа - недостоверные данные в заявлении. Например, заявители не указывают всех членов семьи, особенно детей младше трех или старше восьми лет. Не указывают сведения о доходах, которые не отражены в налоговых органах: пособие по беременности и родам, алименты, пособие по уходу за ребенком.

Особое внимание Ирина Ожогина обратила на период, за который нужно учитывать доход – 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до даты подачи заявления. Например, при подаче заявления в сентябре 2020 года нужно указать доход с марта 2019 по февраль 2020. В случае если кто-то из семьи признан безработным, то в 2020 году выплата назначается без учета доходов, которые он получал ранее.

Напомним, ежемесячная выплата введена по инициативе президента Владимира Путина. Оформить ее могут семьи с детьми от трех до семи лет, где среднедушевой доход не превышает 11 тыс. 449 рублей в месяц. При этом заявитель должен быть прописан в Тюменской области. Подать заявление на выплату можно в МФЦ или на портале госуслуг. Из документов нужно только заявление: остальные сведения органы соцзащиты получат путем межведомственного взаимодействия.

Ирина Ожогина уточнила, если семья подаст заявление до 31 декабря 2020 года, то выплату назначат за весь год, но не ранее дня исполнения ребенку трех лет. После 31 декабря выплату назначат со дня обращения. Всего выплата назначается на один год, но не более чем до исполнения ребенку восьми лет.

Евгения Шевцова