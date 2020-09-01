Викуловская выпускница стала финалисткой всероссийского литературного конкурса
Выпускница Викуловской школы № 1 Виктория Пантюхова из Викулово стала лауреатом второго сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!".
Награждение финалистов прошло на Московской международной книжной ярмарке. Гости посетили мастер-классы с участием писателей-наставников и поделились друг с другом опытом и профессиональными секретами.
Все победители получили сертификат от Creative writing school на онлайн-курс "Проза для подростков" Анны Старобинец, а финалисты - творческий блокнот, составленный поэтом и прозаиком Дмитрием Воденниковым "Ключи и подсказки" от издательства "Бомбора". Также рассказы победителей будут опубликованы в "Литературной газете".
Ознакомиться с работой Виктории Пантюховой можно здесь.
Евгения Шевцова