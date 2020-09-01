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Викуловская выпускница стала финалисткой всероссийского литературного конкурса

Общество, 18:46 16 сентября 2020

vikulovo.admtyumen.ru

Выпускница Викуловской школы № 1 Виктория Пантюхова из Викулово стала лауреатом второго сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!".

Награждение финалистов прошло на Московской международной книжной ярмарке. Гости посетили мастер-классы с участием писателей-наставников и поделились друг с другом опытом и профессиональными секретами.

Все победители получили сертификат от Creative writing school на онлайн-курс "Проза для подростков" Анны Старобинец, а финалисты - творческий блокнот, составленный поэтом и прозаиком Дмитрием Воденниковым "Ключи и подсказки" от издательства "Бомбора". Также рассказы победителей будут опубликованы в "Литературной газете".

Ознакомиться с работой Виктории Пантюховой можно здесь.

Евгения Шевцова

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# конкурс , литература

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