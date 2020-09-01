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Врач-токсиколог рассказал, чем опасны мухомор и бледная поганка

Общество, 18:26 16 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О последствиях употребления в пищу мухомора и бледной поганки рассказал врач-токсиколог из Областной клинической больницы №2 Владимир Пуртов. Прямой эфир со специалистом прошел в официальном сообществе Тюменской области во ВКонтакте.

Аматоксины и фаллотоксины, содержащиеся в бледной поганке, не разрушаются при термической обработке. Они вызывают сильные боли в животе, слабость, жидкий стул, повышение температуры. Если вовремя не обратиться за помощью специалистов - яд поразит печень. Последствия могут быть вплоть до летального исхода.

Что касается мухоморов, то мускарин, который есть в этих грибах, влияет на кровеносные сосуды и сердце. У пациентов с отравлением наблюдается покраснение кожи, а иботеновая кислота, которая есть в грибе, вызывает галлюцинации и судороги, что тоже чревато смертью.

Врач призывает особенно внимательно отнестись к сбору и употреблению пластинчатых грибов. Если нет уверенности в том или ином грибе - лучше оставить его в лесу.

Дарья Казакова

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# грибы , ОКБ №2 , отравление , токсикология

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