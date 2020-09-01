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Ялуторовчан научат создавать картины из природного материала

Общество, 15:02 19 сентября 2020

culture.gov.ru

Серию мастер-классов по изготовлению поделок из природного материала, букетов из конфет и другого запускают волонтеры дворового клуба "Радуга" Ялуторовска. Первое занятие намечено на 21 сентября. Участниками мастер-классов могут стать дети и взрослые.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель дворового клуба "Радуга", специалист Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Марина Актобаева.

"По программе мастер-классов, которые рассчитаны на весь учебный год, мы хотим научить жителей Ялуторовска создавать букеты из конфет, обучим их азам декупажа, создадим поделки из фоамирана и картины из природного материала: листья, шишки, ветки и многое другое. Все занятия пройдут на территории дворового клуба "Радуга". У нас есть отдельное помещение", - говорит она.

Как заметили организаторы, группы будут сформированы по интересам и с учетом всех санитарных требований Роспотребнадзора. Участие в мастер-классах бесплатное.

Анжела Лебедева

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# мастер-классы , природный материал , Ялуторовск

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