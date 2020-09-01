В Тюмени завершается подготовка к отопительному сезону

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

На сетях теплоснабжения Тюмени идет завершающий этап работ. В 2020 году они проведены в рекордно сжатые сроки. Всего планировалось отремонтировать 21 км теплосетей, на 20 км из них работы завершены.

Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе посещения объектов ЖКХ. Участие в мероприятии приняли Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских, сообщает пресс-служба городской администрации.

Они побывали на объекте ремонта тепловой сети по ул. Сургутской, где работы близятся к завершению, и на котельной установке по ул. Институтской, которая была полностью реконструирована.

"В нашем городе планировалось отремонтировать около 21 километр сетей. Это масштабные работы по замене тех отрезков, которые пришли в негодность. Они же зачастую попадали в сводку из-за большого количества аварийных отключений, порывов. В этом году работы проведены в рекордно сжатые сроки. Остается восстановить дорожное полотно и благоустройство. Мы уже почти готовы к началу отопительного сезона", – отметил Руслан Кухарук.

Дмитрий Кузьменко отметил, что в целом и по Тюмени, и по Тюменской области работы ведутся по плану. Область готова к отопительному периоду на 98%. Основные строительно-монтажные работы выполнены. Сейчас проводятся пусконаладочные работы и оформление документации.

По его словам, отопительный сезон уже стартовал в 11 муниципалитетах, в четырех принято решение о запуске тепла. Однако есть и объекты, вызывающие нарекания. Контролирующие органы о них знают и держат на особом контроле, чтобы не допускать срывов сроков.

"Мы видим, что погода этим летом и в начале осени нас побаловала, поэтому у специалистов есть небольшой запас времени, чтобы завершить все необходимые работы и дать тепло в дома. Важно, что работа муниципальных, региональных и федеральных органов ведётся планомерно и слаженно, наша общая обязанность – обеспечить запуск тепла в дома вовремя и сделать так, чтобы качество подготовки позволило предотвратить возникновение аварийных ситуаций", - добавил Дмитрий Кузьменко.