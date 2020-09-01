Пенсионный фонд консультирует тюменцев в соцсетях

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Социальные сети – один из востребованных способов связи со специалистами регионального отделения Пенсионного фонда среди тюменцев, сказала управляющий отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

По ее словам, наибольшей популярностью пользуется группа ПФР во ВКонтакте – к ней присоединились более 4 тыс. человек.

Информационно-разъяснительная работа идет в Facebook, Instagram, Twitter , Одноклассниках и в разделе "Консультации" на сайте "Детки". Здесь можно узнать последние новости о пенсионном обеспечении, начислении и перерасчете пенсии, социальных выплатах, вариантах использования материнского капитала.

Ответ специалисты дают в течение рабочего дня. Особенно актуально для тех, кто не может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, а консультация нужна срочно. Кроме того, можно подписаться на аккаунты регионального отделения, чтобы не пропустить новости.

"Обращаю внимание, что консультирование в соцсетях проводится только по общим вопросам. Информацию с использованием персональных данных можно получить только при личном обращении в клиентские службы ПФР или МФЦ. Также можно воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда", - напомнила Алефтина Чалкова.

Евгения Шевцова