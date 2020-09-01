Школы и детсады Тюмени подключают к теплу

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

112 детских садов и 43 школы, учреждения дополнительного образования подключены к теплоснабжению.

По информации администрации города, технически все учреждения социальной сферы подготовлены к отопительному сезону. Решения о подключении объекта к теплу принимают руководители учреждений, отмечают в администрации Тюмени. В 155 школах и детсадах такие решения уже приняты. Остальные могут быть подключены, как только поступит заявка.

Больницы Тюмени начали подавать заявки на подключение с 16 сентября, скоро и в поликлиниках, стационарах города станет теплее.