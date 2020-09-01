  • 17 сентября 202017.09.2020четверг
  • USD74,9278
    EUR88,8644
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школы и детсады Тюмени подключают к теплу

Общество, 11:10 17 сентября 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

112 детских садов и 43 школы, учреждения дополнительного образования подключены к теплоснабжению.

По информации администрации города, технически все учреждения социальной сферы подготовлены к отопительному сезону. Решения о подключении объекта к теплу принимают руководители учреждений, отмечают в администрации Тюмени. В 155 школах и детсадах такие решения уже приняты. Остальные могут быть подключены, как только поступит заявка.

Больницы Тюмени начали подавать заявки на подключение с 16 сентября, скоро и в поликлиниках, стационарах города станет теплее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# теплоснабжение , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:54 17.09.2020В ишимском музее школьники ведут дневник палеонтолога и собирают скелет мамонта
11:43 17.09.2020Школьники региона пишут Всероссийские проверочные работы
11:34 17.09.2020Цуканов попросил Голикову о первоочередной вакцинации журналистов
11:21 17.09.2020Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют в ночь на 18 сентября