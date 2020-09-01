  • 17 сентября 202017.09.2020четверг
  • USD74,9278
    EUR88,8644
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Отопление в жилых домах Тюмени включат в ближайшее время

Общество, 11:08 17 сентября 2020

Тула ТВ | Фото: Тула ТВ

Официальное распоряжение о начале отопительного периода в Тюмени будет подписано в ближайшее время. Объекты теплоснабжения полностью подготовлены к зиме, сказал глава города Руслан Кухарук.

Большинство управляющих организаций Тюмени обратились в департамент городского хозяйства за получением паспортов готовности домов к старту отопительного сезона. Около 99% эту процедуру уже прошли.

В домах, где проводятся работы по капитальному ремонту, не должно быть никаких препятствий для подключения тепла. Этот вопрос находится на особом контроле администрации Тюмени.

Напомним, решение о пуске тепла в батареи квартир горожан принимается на основе положения, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# квартиры , отопительный сезон , отопление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:54 17.09.2020В ишимском музее школьники ведут дневник палеонтолога и собирают скелет мамонта
11:43 17.09.2020Школьники региона пишут Всероссийские проверочные работы
11:34 17.09.2020Цуканов попросил Голикову о первоочередной вакцинации журналистов
11:21 17.09.2020Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют в ночь на 18 сентября