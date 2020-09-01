Отопление в жилых домах Тюмени включат в ближайшее время

| Фото: Тула ТВ | Фото: Тула ТВ

Официальное распоряжение о начале отопительного периода в Тюмени будет подписано в ближайшее время. Объекты теплоснабжения полностью подготовлены к зиме, сказал глава города Руслан Кухарук.

Большинство управляющих организаций Тюмени обратились в департамент городского хозяйства за получением паспортов готовности домов к старту отопительного сезона. Около 99% эту процедуру уже прошли.

В домах, где проводятся работы по капитальному ремонту, не должно быть никаких препятствий для подключения тепла. Этот вопрос находится на особом контроле администрации Тюмени.

Напомним, решение о пуске тепла в батареи квартир горожан принимается на основе положения, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.