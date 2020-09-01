"Тюменские электрические сети" готовы к отопительному сезону

| Фото: Россети Тюмень | Фото: Россети Тюмень

Тюменский филиал компании "Россети" готов к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов. Об этом во время заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе заявил заместитель губернатора Тюменской области, руководитель областного штаба Вячеслав Вахрин.

"Тюменские электрические сети" вовремя и в полном объеме выполнили все мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Энергетики способны обеспечить стабильную подачу электроэнергии в период максимальных нагрузок", – подчеркнул он.

По словам и. о. заместителя генерального директора АО "Россети Тюмень", директора "Тюменских электрических сетей" Тимура Глушко, коллектив филиала в полном объеме оснащен силами и средствами на случай проведения восстановительных работ. Оперативное устранение последствий апрельской непогоды служит подтверждением эффективности работы энергетиков.

Во время ремонтной кампании специалисты-энергетики отремонтировали 166 трансформаторных подстанций, заменили 1 тыс. 829 опор, 9 тыс. 735 изоляторов, около 220 км провода на самонесущий изолированный, расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 1 тыс. 800 га трасс воздушной линии.

Как сообщают в компании "Россети Тюмень", в соответствии с инвестиционной программой за восемь месяцев 2020 года в населенных пунктах региона в общей сложности построено и реконструировано 79 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, выполнено строительство и реконструкция 40 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. На реализацию этих мероприятий направлено более 941 млн рублей.