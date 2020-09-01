Конкурс фотографий о ЗОЖ запустили в Заводоуковске

| Профилактическая акция-фотоконкурс "Здоровячок" во ВКонтакте | Профилактическая акция-фотоконкурс "Здоровячок" во ВКонтакте

Конкурс фотографий о здоровом образе жизни "Здоровячок" стартовал в Заводоуковске. Таким образом организаторы решили присоединиться ко Всероссийскому дню трезвости.

Жители округа могут направить в группу во ВКонтакте снимки: занятия спортом, здоровое питание, соблюдение режима сна и бодрствования, отказ от вредных привычек. При размещении фотоматериала необходимо указать название работы на русском языке, отмечают организаторы.

Победителей определят по номинациям: "Профилактика в объективе"; "Самый активный участник"; "Самое популярное фото"; "Самое массовое фото". Их отметят дипломами и ценными подарками.

Размещать фотографии можно до 11 октября включительно.

Анжела Лебедева