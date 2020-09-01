Региональный форум добровольцев пройдет в онлайн

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Региональный форум добровольцев пройдет в режиме онлайн в Тюмени 25 и 26 сентября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Стать участниками форума могут представители некоммерческих организаций и волонтерских объединений региона старше 14 лет.

На форуме будут работать две площадки. Итоги реализации всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, а также вопросы социального проектирования и развития личностных компетенций волонтеров обсудят на площадке "Активисты добровольческого движения Тюменской области".

Работа площадки "Координаторы развития добровольчества" будет посвящена реализации проектов в постковидном пространстве и перспективам развития добровольчества.

Пройдет форум в закрытой группе во ВКонтакте. Приглашение отправят всем участникам после регистрации. Заявки на участие принимают до 20 сентября по ссылке.