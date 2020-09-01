Памятник Василию Маргелову открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятник Герою Советского Союза, командующему ВДВ генералу Василию Маргелову торжественно открыли в тюменском сквере Десантников 20 сентября.

Монумент установили в рамках общественного проекта "Герой Отечества" по инициативе ветеранских организаций региона и выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А. И. Прошлякова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Нас поддержали губернатор региона, глава города, депутаты, выделившие полтора миллиона рублей на памятник, представители бизнеса. Работа продолжалась около полугода, - рассказал автор проекта, ветеран инженерных войск и ВДВ, полковник Анатолий Пусев. - Генерал Маргелов - легендарный человек. Он создал род войск - раньше ВДВ подчинялись то авиации, то пехоте - и вооружил его. К этому дню более 12 тысяч уроженцев нашей области прошли службу в воздушно-десантных войсках. В тюменском училище 28 лет назад создана инженерно-саперная специализация для ВДВ. Подготовлено более тысячи офицеров".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Василий Маргелов родом из украинского Днепропетровска. Выпускник Минского военного училища, он прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны. Участвовал в обороне Ленинграда, Одессы и в Сталинградской битве. В 1944 году возглавил 49-ю гвардейскую стрелковую дивизию и руководил действиями при форсировании Днепра и освобождении Херсона, после чего был удостоен звания Героя Советского Союза.

Стрелковая дивизия под командованием Василия Маргелова участвовала в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Десять раз его имя упоминалось в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего. После войны генерал свыше 20 лет был командующим воздушно-десантными войсками страны.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минутой молчания почтили память Героя Советского Союза тюменцы. Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что открытие монумента - событие долгожданное и важное не только для ветеранов ВДВ. Он выразил уверенность в том, что сквер Десантников будет точкой притяжения также для нового поколения тюменцев. Это мнение разделили другие участники церемонии.

"Я рад, что мы смогли отдать дань уважения генералу Маргелову и создать памятник. Это место будет одним из самых значимых в городе в деле патриотического воспитания нашей молодежи", - сказал куратор проекта, депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

Торжественную часть продолжили вручением благодарственных писем Тюменской областной думы и администрации Тюмени, а также памятной медали в честь юбилея ВДВ. Награды за участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, активную общественную деятельность, участие в создании памятника получили более десяти человек. Среди них - скульпторы Виктор Мосиелев, Ярослав Лялин и Сергей Брялин, создавшие монумент. Концерт для горожан дали Анатолий Синявский и вокальная военно-патриотическая группа "Десантура".

Татьяна Ковалева