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Историю дома ембаевского купца-просветителя узнают юные краеведы

Общество, 08:34 21 сентября 2020

дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворец творчества и спорта "Пионер"

Дистанционное занятие для юных тюменских следопытов пройдет на базе Ембаевского сельского музея 23 сентября. Хранитель фондов музея Нэля Файзуллина расскажет об истории и реставрационных работах каменного дома на ул. Советской, 88, которые проводит команда проекта "Том Сойер Фест − Ембаево", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Двухэтажный каменный дом построил известный ембаевский благотворитель, купец Нигматулла хаджи Кармшаков-Сейдуков. Следопыты узнают об архитектурных особенностях здания, о том, как проходит его восстановление. Увидят документальный фильм "Сибирский бухарец", где упоминается история дома на фоне широкого описания жизни и деятельности знаменитого купца-просветителя.

От клубных объединений юных краеведов ждут заявки для участия в занятии. Справка по телефонам: +7 (3452) 29-02-10 (вн. 146, 142); моб. 8 982 935 42 87.

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# Дворец Пионер , краеведение

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