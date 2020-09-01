Участники парусной экспедиции из Архангельска посетят Тобольск

| Фото: Яхта "Сибирь" во ВКонтакте | Фото: Яхта "Сибирь" во ВКонтакте

Парусная экспедиция Архангельск - Омск, посвященная 75-летию Победы, посетит Тобольск 20 сентября, сообщает городской департамент культуры и туризма.

В августе 2020 года парусная экспедиция вышла из порта Архангельска в Салехард и далее через Ханты-Мансийск в Омск. Яхты "Жемчужина" и "Сибирь" пройдут вдоль арктического побережья Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы возложить венки в местах гибели кораблей в годы Великой Отечественной войны. Общий переход яхт планируется по маршруту: Архангельск, Белое море, Новый Порт, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Омск.

На Речной вокзал Тобольска экспедиция прибудет 20 сентября. Участники экспедиции проведут в Тобольске два дня.