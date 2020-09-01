Открытие фестиваля “Димитриевская суббота” покажут в прямом эфире

| Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Открытие XXVI международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота" покажут в прямом эфире 21 сентября, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”.

Прямая трансляция пройдет в группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте.

Начнется фестиваль с патриотической акции "Свеча" в 17 часов у храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на площади Губкина в Тюмени. Участники зажгут свечи в память о защитниках Отечества, не вернувшихся с полей сражений.

Затем стартует концертная программа из стилизованной под солдатскую землянку 1943 года зоны, в которой лауреаты фестиваля прошлых лет исполнят песни Победы.

Фестиваль продлится до 7 ноября. В программу войдут отборочные туры международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота", открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев", международный молодежный конкурс патриотической песни "Димитриевская суббота". Также состоятся встречи с Героями Советского Союза и России в рамках всероссийского проекта "Диалоги с героями".