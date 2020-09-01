  • 21 сентября 202021.09.2020понедельник
  • USD75,0319
    EUR88,9578
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Открытие фестиваля “Димитриевская суббота” покажут в прямом эфире

Общество, 09:18 21 сентября 2020

центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Открытие XXVI международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота" покажут в прямом эфире 21 сентября, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”.

Прямая трансляция пройдет в группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте.

Начнется фестиваль с патриотической акции "Свеча" в 17 часов у храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на площади Губкина в Тюмени. Участники зажгут свечи в память о защитниках Отечества, не вернувшихся с полей сражений.

Затем стартует концертная программа из стилизованной под солдатскую землянку 1943 года зоны, в которой лауреаты фестиваля прошлых лет исполнят песни Победы.

Фестиваль продлится до 7 ноября. В программу войдут отборочные туры международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота", открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев", международный молодежный конкурс патриотической песни "Димитриевская суббота". Также состоятся встречи с Героями Советского Союза и России в рамках всероссийского проекта "Диалоги с героями".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Димитриевская суббота , творчество , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 21.09.2020Тобольск посетили участники парусной экспедиции Архангельск - Омск
09:51 21.09.2020640 лет назад русские войска победили в Куликовской битве
09:40 21.09.2020Проект "Волокна информации" представят в "Конторе пароходства" в Тюмени
09:29 21.09.2020Лауреаты "Утренней звезды" выступят на концерте "Козге очрашулар"