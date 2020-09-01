В Тюмени появится крупный выставочный комплекс загородной недвижимости

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Крупный выставочный комплекс загородной недвижимости появится в Тюмени в районе Ново-Патрушево. Он будет включать в себя 13 выставочных домов, выполненных "под ключ" по самым разнообразным технологиям. Кроме домов, на территории экспоцентра расположится выставочный банный комплекс, аллея с беседками и малыми архитектурными формами, садовый центр, сообщает Главное управление строительства региона.

В настоящее время на площадке завершаются подготовительные мероприятия и идет подготовка к строительству экспозиций. Уже подведены основные сети, закончены проекты внутреннего обустройства, в финальной стадии находится работа по согласованию парковки.

Выставочный центр поможет решить в режиме единого окна основной спектр вопросов, связанных с возведением малоэтажных домов - от выбора участка с инженерной подготовкой до строительства и ландшафтного дизайна.

По словам заместителя председателя Тюменской облдумы Виктора Рейна, одна из задач выставочного комплекса - развитие малоэтажного жилищного строительства в регионе.

"Данный экспоцентр поможет наглядно представить надежные строительные решения, подходящие для нашего региона", - рассказал он.

Заместитель губернатора, начальник главного управления строительства региона Сергей Шустов отметил, что за 8 месяцев 2020 года 32% от общего ввода жилья в Тюменской области составило индивидуальное жилищное строительство. Большие средства выделяются на инженерную подготовку участков.

"За период карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы наблюдали, что спрос на малоэтажное строительство увеличивается", - рассказал он.

О важности развития индивидуального жилищного строительства в России говорил и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Он отметил, что и в период пандемии и сейчас спрос на загородную недвижимость серьезно растет.