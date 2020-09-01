Трое уватцев выйдут на старт Тобольского полумарафона

| Фото: из личного архива Виктории Малыгиной | Фото: из личного архива Виктории Малыгиной

Тренер-преподаватель по плаванию Дмитрий Заскалин, оператор технологических установок на Тямкинском месторождении Владимир Толстогузов и пресс-секретарь администрации Уватского района Виктория Малыгина выйдут на старт второго Тобольского полумарафона.

"Мы разные по профессии, но нас объединил бег", - об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала Виктория Малыгина, которая уже имеет опыт участия в марафонах. Крымский забег на 34 км с набором высоты 1000 метров, горный Конжаковский марафон, высота 1500 метров, Московский полумарафон на Воробьёвых горах, триатлон в Сочи - все это на ее счету.

"Побежим 10 километров. Для парней это будет первый опыт участия в забеге такого плана. Но они вполне подготовленные ребята. Дмитрий Заскалин в прошлом году участвовал в заплыве на открытой воде в Петербурге. Владимир Толстогузов - бывший легкоатлет - тренируется. У меня за спиной, я считаю, не очень много беговых рекордов, но все они яркие и запоминающиеся", - говорит пресс-секретарь администрации Уватского района.

Готовятся уватские бегуны к Тобольскому полумарафону самостоятельно. Регулярно обмениваются результатами пробежек. Читают советы опытных бегунов.

"Участие в забеге для нас - это спортивный праздник, новые знакомства, хорошее настроение, красивые футболки и медали финишеров. А еще, сфотографируюсь около всех достопримечательностей, мимо которых побегу. В городе очень красиво. И самое главное, ехать далеко не нужно. Тобольск от Увата всего в 120 километрах," - отмечает Виктория Малыгина.

Более 300 человек зарегистрировались для участия в тобольском полумарафоне, который пройдет 27 сентября. В город приедут любители бега из 20 городов девяти субъектов России.

Участникам предложат три дистанции: 5, 10 или 21,1 км, а также отдельный забег для детей от 7 до 13 лет. Все бегуны получат футболки, именные номера и индивидуальный электронный хронометраж. На финише каждому марафонцу вручат экслюзивную медаль.

Анжела Лебедева