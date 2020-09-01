Три фильма о войне покажут в арт-пространстве "Время Победы" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фильмы "Молодая гвардия", "Рядовой Александр Матросов" и "Сталинград" покажут в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 19 сентября, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

В 12 часов начнется показ первой серии советского художественного фильма 1948 года "Молодая гвардия". В 14 часов покажут вторую серию. Двухсерийная кинолента рассказывает о событиях 1942 года, произошедших в оккупированном фашистами Краснодоне.

К 17 часам тюменцев ждут на показе фильма "Рядовой Александр Матросов". Фильм повествует о подвиге девятнадцатилетнего солдата Великой Отечественной войны, закрывшего телом амбразуру дзота противника.

В 19 часов 30 минут начнется показ "Сталинград" 1989 года выпуска.

Напомним, арт-пространство "Время Победы" открыли на Масловском взвозе неподалеку от мультицентра "Контора пароходства" 31 августа. По вечерам горожанам показывают киноленты о войне, для организованных групп школьников действует анимационная студия.