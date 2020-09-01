Назван победитель акции "Бери и делай" Запсибкомбанка

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Акционерное общество "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации" из Ханты-Мансийска стало победителем акции "Бери и делай" для корпоративных клиентов. 50 тыс. рублей в первый месяц осени перечислены на расчетный счет.

Компания на данный момент занимается оптовой торговлей, но строит грандиозные планы по расширению сферы деятельности. Выигрыш планируется потратить на новую оргтехнику.

Главный бухгалтер акционерного общества Олеся Долгих рассказала, что взаимодействует с Запсибкомбанком уже давно. Расчетный счет для предприятия открыла в Запсибкомбанке, так как он является одним из крупнейших банков Уральского федерального округа и находится в Тюмени.

"На протяжении полугода клиенты Запсибкомбанка, активно работающие по расчетным счетам, участвовали в розыгрыше денежных призов. Очень радостно, что все победители потратили выигранные деньги на развитие своего предприятия. Это очень правильный подход к ведению бизнеса. Запсибкомбанк придерживается таких же принципов – развиваться и трудиться на пользу дела. Команда Запсибкомбанка поздравляет всех победителей акции "Бери и делай". Желает им в дальнейшем новых достижений, только успехов и свершений, реализации всех планов и задач", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.