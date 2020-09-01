Тюменские мастерицы представляют регион на Международном фестивале Quilt fest

| Фото: из архива Натальи Денисовой | Фото: из архива Натальи Денисовой

Мастерицы Марина Коба и Ольга Волненко представляют Тюменскую область на Международном фестивале Quilt fest, который стартовал в Москве 17 сентября. Они участвуют в арт-проекте "Геральдическое панно России".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области Наталья Денисова.

Для проекта "Геральдическое панно России" тюменские мастерицы подготовили гербы Тюменской и Ростовской областей, Республики Адыгея.

"Мастерицы сами выбирали регионы, которые им нравятся. Некоторые гербы были довольно сложные для исполнения, например, такой, как Республики Адыгея. Но Марина Коба взялась за эту непростую работу, так как у нее есть родственники в Адыгее. Ольга Волненко выбрала Тюменскую область. А вот герб Ростовской области она выполнила, потому что у нее папа родом оттуда. Региональный департамент культуры поддержал мастериц и помог им с проездом и проживанием на время проведения этого фестиваля", — поделилась Наталья Денисова.

Свои панно для коллективного проекта сшили более 50 участниц из разных уголков мира.

Фестиваль Quilt fest продлится в Москве до 20 сентября. Для участников события организаторы подготовили разнообразные мастер-классы от известных преподавателей из России, Европы и Японии.

Инна Пахомова