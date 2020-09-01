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В Тюмени пройдут фольклорный и молодежный фестивали

Общество, 17:35 21 сентября 2020

с личной страницы Ираиды Масловой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Ираиды Масловой во ВКонтакте

Детский областной фольклорный фестиваль чувашской культуры "Хелхем" и молодежный фестиваль "Культурный Weekend" пройдут в Тюмени в 2020 году. По итогам заседания комиссии по распределению субсидий среди СОНКО данные проекты получили финансирование, сообщает региональный департамент культуры.

Автономная некоммерческая организация Издательство "Таван" проведет фестиваль "Хелхем" (Искра). Субсидию — 250 тыс. рублей организаторы получили в направлении "Реализация проекта (программы), направленного на сохранение и развитие национальных фольклорных традиций в Тюменской области, приобщение детей и молодежи к традициям народной культуры".

Молодежный фестиваль "Культурный Weekend" Тюменской организации "Российский Союз Молодежи" выиграл 250 тыс. рублей в направлении "Реализация проекта, направленного на укрепление городской идентичности жителей Тюмени, развитие и поддержку движения "Волонтеры культуры"".

Всего в 2020 году департамент культуры Тюменской области объявил 19 конкурсов. На рассмотрение комиссии поступило 33 заявки, по итогам работы определены 18 организаций-победителей, которые получили финансовую поддержку на реализацию проектов, из которых пять программ реализуются в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Полный список победителей 2020 года здесь.

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# конкурс , национальный проект Культура , НКО , субсидия , фестиваль

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