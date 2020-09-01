На Тобольском тракте отключат светофоры

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Три светофора отключат в Тюмени 21 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 17 часов объекты на пересечении Тобольского тракта и ул. Судоремонтной, а также в районе школы № 48.

А с 14 до 18 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Олимпийской и Ткацкого проезда.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.