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На Тобольском тракте отключат светофоры

Общество, 08:11 21 сентября 2020

t-l.ru

Три светофора отключат в Тюмени 21 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 17 часов объекты на пересечении Тобольского тракта и ул. Судоремонтной, а также в районе школы № 48.

А с 14 до 18 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Олимпийской и Ткацкого проезда.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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