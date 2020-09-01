Голышмановские аграрии собрали рекордный урожай зерна

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108 тыс. 193 тонны зерна собрали с полей труженики Голышмановского городского округа. Показатель валового сбора зерновых культур на 20 тыс. 445 тонн больше в сравнении с 2019 годом.

В управлении АПК округа отметили, что нынешняя страда отличается от прошлогодней сроками. На 21 сентября 2019 года с полей было убрано 69% зерна. В 2020 году земледельцы справились со всем объемом работ.

Напомним, 34 сельхозпредприятия Голышмановского округа убрали 50 тыс. га, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность составила 20,4 ц/га.

Полеводы округа продолжают уборку картофеля и заготовку кормов.

Анжела Лебедева