В школе Уватского района уроки математики ведет кандидат наук

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Кандидат педагогических наук Владимир Ярков ведет уроки математике в школе с. Демьянское Уватского района с начала нового учебного года. Кафедру в Тобольском пединституте он решил оставить, и отправился в сельскую школу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Педагогический стаж Владимира Яркова составляет 33 года. В демьянской школе он помимо уроков будет вести математический кружок для средних классов и консультации для выпускников. В планах – организовать семинары с учителями района по вопросам преподавания математики.

"В разные годы работал со школьниками, абитуриентами и студентами. Ребята сельской местности по знаниям не уступают городским. Мы будем и дальше развивать интерес демьянских школьников к математике", – сказал Владимир Ярков.

Всего в Уватском районе в новом учебном году приступили к работе 10 педагогов. В Ивановку и Уват приехали учителя немецкого и английского языков, в Красный Яр – учитель математики, в нескольких школах появились учителя-дефектологи.