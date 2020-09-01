Молодые сосны украсили пригород Тобольска

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во "ВКонтакте" | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во "ВКонтакте"

Более четырех тысяч сосенок высадили участники экологического проекта СИБУРа #тобольскийлес, сообщает пресс-служба предприятия. В мероприятии приняли участие 40 человек.

Четыре тысячи деревьев высадили в пригороде Тобольска на площади в один гектар волонтеры – сотрудники СИБУРа, ребята и педагоги из школьных лесничеств, депутаты городской думы.

"Мы высаживаем сеянцы сосны уже не первый год и рады, что проведение подобных акций стало доброй традицией, – отметила начальник отдела по связям с органами государственной власти "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

Еще 100 сосен появились на территории нового корпуса школы № 16. Деревья высадили по периметру школьной ограды, со временем они будут не только украшать двор, но и защищать его от ветра.

"У нас в семье четверо детей, старший теперь учится в новом корпусе школы. Он интересуется информатикой, IT-технологиями и в восторге от тех возможностей, оборудования, которые здесь есть. Сын с радостью участвует в мероприятиях, которые позволяют сделать школу удобнее и красивее", – рассказала активист родительского комитета Оксана Солодухина.

Напомним, за последние шесть лет СИБУР в Тюменской области высадил около 2,5 млн елей и сосен на площади почти 570 га. Ежегодно молодые хвойники поглощают почти 3 тыс. тонн углекислого газа.