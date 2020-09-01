400 водителей проверили на трезвость инспекторы ДПС в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

28 нарушений правил дорожного движения выявили инспекторы во время двух сплошных проверок водителей на трезвость утром 21 сентября. На ул. Ямской и на 20 км автодороги Тюмень - Богандинский инспекторы оценили состояние более 400 автомобилистов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На ул. Ямской был задержан 38-летний водитель Mitsubishi Pajero, предположительно, управлявший автомобилем в состоянии опьянения. У автомобилиста были признаки опьянения, у него взят анализ в областном наркологическом диспансере.

С 2004 года мужчину пять раз привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения освидетельствования на употребление алкоголя и наркотиков.

В 2015 году он был в очередной раз лишен права управления транспортом, но водительское удостоверение не сдал. Теперь, в случае подтверждения опьянения, его ждет уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение.

На 14-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск инспекторы остановили ВАЗ-21124. 30-летний водитель права управления не имеет, он находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Когда автомобиль погружали на эвакуатор, водитель стал агрессивен и пытался убежать. Его задержали и применили наручники. На автомобилиста составлены материалы за управление транспортом в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительского удостоверения, а также за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.

Также за время проверки девять водителей подвергнуты административной ответственности за нарушение правил светопропускаемости стекол, 10 – за отсутствие полиса ОСАГО.