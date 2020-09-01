Ролик о телефонных мошенниках выпустили тюменские полицейские

| Фото: скришот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скришот видео УМВД России по Тюменской области

Советы по общению с телефонными мошенниками дали тюменцам сотрудники полиции, которые выпустили специальный ролик, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Зачастую мошенники представляются сотрудниками банка и пытаются узнать конфиденциальную информацию карты. Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не сообщать никому реквизиты своих банковских карт и коды из смс-сообщений, не выполнять сомнительные операции по указанию незнакомцев.

Сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные банковской карты, а также просить переводить денежные средства на резервные счета. Если поступил подобный звонок его стоит немедленно прекратить, а потом позвонить в свой банк.