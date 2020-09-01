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Тюменская группа “Свои” выступила на Ural music night

Общество, 15:47 21 сентября 2020

предоставил руководитель группы "Свои" Алексей Козлов | Фото: предоставил руководитель группы "Свои" Алексей Козлов

Тюменская музыкальная группа “Свои” выступила на фестивале Ural music night, который прошел в Екатеринбурге с 18 на 19 сентября.

До этого ансамбль из пяти человек принял участие в образовательном екатеринбургском проекте Ural music school для музыкантов до 18 лет.

"Весной отправили видеозаявку. Важным условием было наличие песен собственного сочинения. Отправили три композиции – кавер на песню группы “Мумий Тролль” "Контрабанды" и две своих. Из множества коллективов для участия в Ural music school выбрали наш. Две недели мы ходили на лекции, ежедневные репетиции. 30 августа состоялся отчетный концерт. Жюри хорошо оценило выступление группы "Свои", сказали, что как победители мы получаем право участвовать в Ural music night", – рассказал руководитель группы “Свои” Алексей Козлов.

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Масштабный фестиваль Ural music night, объединивший музыкантов, работающих в разных направлениях, прошел в Екатеринбурге с 18 на 19 сентября. Была организована работа 50 площадок. Тюменцы выступили на рок-сцене возле кинотеатра "Космос". Здесь же исполнили свои песни Алексей Романов из группы "Воскресение", один из основателей группы "Секрет" Максим Леонидов.

Добавим, группа “Свои” состоит из учащихся музыкальной школы “Лира”. Музыканты 12–15 лет исполняют песни собственного сочинения и делает кавер-версии на песни известных исполнителей.

Инна Пахомова

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# молодежь , музыка , таланты , фестиваль

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