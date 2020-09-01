Частный сектор Тюмени может перейти на индивидуальное отопление

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

В Тюмени реализуется уникальная программа перевода теплоснабжения частного сектора на индивидуальное газовое отопление. Об этом сообщил заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов в программе "Час Тюмени" на радио "Вести ФМ".

Проблема теплоснабжения частного сектора, по его словам, существует уже много лет. Многие дома подключены к ветхим сетям большой протяженности, не принадлежащим никому, так называемым самостроям, именно на них происходят около 30% аварий. Поэтому при разработке и корректировке схемы теплоснабжения Тюмени принято решение по ликвидации таких сетей. У каждого частного дома, который подключен к неэффективным централизованным сетям, должна быть возможность установки индивидуального отопительного котла.

Размер субсидии составляет 130 тыс. рублей.

"Как показывает практика первого года реализации этой программы этих денег достаточно, чтобы выполнить все необходимые работы, - пояснил он. - Строительство подводящего газопровода, внутридомовую обвязку, приобретение отопительного котла и оборудование помещения под него, документацию и работы подрядной организации".

Программа рассчитана на пять-семь лет, но сроки примерные и во многом зависят от активности жителей. Тепловые сети, снабжающие частные дома, составляют около 15% от общей нагрузки на централизованную систему теплоснабжения. Реализация новой программы позволит повысить эффективность работы системы. Средства, которые сейчас тратятся на устранение неполадок, инцидентов, можно будет вкладывать в ремонт магистралей, ведущих к крупным жилым районам с многоэтажными домами.

Борис Олейник