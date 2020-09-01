Гости "Озерного стана" на Андреевском озере попадут в русское средневековье

| Фото: museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Проникнуться духом средневековой Руси и постичь ремесла смогут участники мероприятии "Озерный стан", которое проведут Археологический музей-заповедник и общество реконструкторов Тюмени на озере Андреевском 26 и 27 сентября, начало в 12 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В программе - выступления творческих коллективов, показательные бои разных форматов, лучный тир, интерактивные площадки, лекция о средневековых доспехах и оружии, мастер-класс по средневековой кулинарии и ремеслам.

Стоимость входного билета 100 рублей. Подробности и предварительная запись по телефону 8 (3452) 76-67-67. Мероприятие пройдет для гостей всех возрастов.