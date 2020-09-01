  • 23 сентября 202023.09.2020среда
  • USD76,2711
    EUR89,4813
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гости "Озерного стана" на Андреевском озере попадут в русское средневековье

Общество, 09:43 23 сентября 2020

museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Проникнуться духом средневековой Руси и постичь ремесла смогут участники мероприятии "Озерный стан", которое проведут Археологический музей-заповедник и общество реконструкторов Тюмени на озере Андреевском 26 и 27 сентября, начало в 12 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В программе - выступления творческих коллективов, показательные бои разных форматов, лучный тир, интерактивные площадки, лекция о средневековых доспехах и оружии, мастер-класс по средневековой кулинарии и ремеслам.

Стоимость входного билета 100 рублей. Подробности и предварительная запись по телефону 8 (3452) 76-67-67. Мероприятие пройдет для гостей всех возрастов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# археологический музей-заповедник , средневековье

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:54 23.09.2020Открыта регистрация на читки пьес современных драматургов
09:43 23.09.2020Гости "Озерного стана" на Андреевском озере попадут в русское средневековье
09:32 23.09.2020Тюменский филиал ВНИРО и Якутия подписали соглашение по рыбной отрасли
09:10 23.09.2020Выставка "Служим Отечеству" пройдет в Тюмени по-новому