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Тюменские проекты стали призерами и победителями на конкурсе "ПРОФ-IT"

Общество, 16:05 22 сентября 2020

департамента информатизации Тюменской области | Фото: департамента информатизации Тюменской области

Четыре тюменских проекта стали победителями и призерами в своих номинациях в финале Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT", который прошел в Красноярске, сообщает региональный департамент информатизации.

Систему видеонаблюдения Тюменской области с интеллектуальной видеоаналитикой эксперты признали лучшей в номинации "Безопасная городская среда". Диалоговая нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" победила в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами". Оба проекта реализует в области департамент информатизации Тюменской области.

В числе призеров также информационная система для дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией в номинации "Здравоохранение". Проект "Цифровизация управления дорожной деятельностью" занял второе место в номинации "Управление транспортном и дорожным хозяйством".

Кроме этого в специальной номинации "Лучшая управленческая практика" Тюменская область заняла призовое место с проектом ""АИС "Мониторинг показателей цифрового неравенства".

"Получить высокую оценку профессионалов и экспертов в сфере IT очень важно для развития наших проектов. Это стимул для покорения новых вершин и достижения целей. Реализуя в регионе национальный проект "Цифровая экономика", мы совершенствуем цифровые процессы, тем самым улучшая взаимодействие между гражданами и государством", - отметила директор департамента информатизации Мария Рудзевич.

Отметим, всего в финал конкурса было заявлено около 200 проектов из 58 регионов РФ.

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# IT , конкурсы

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