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Победителей конкурса профматерства среди студентов-медиков назвали в Тюмени

Общество, 14:48 22 сентября 2020

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Представитель студенческого медицинского отряда "Медик" Акманбет Кошанов стал победителем первого конкурса профессионального мастерства среди участников студенческих медицинских отрядов (СМО), сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

Второе место заняла Анжелика Дорошенкова из СМО "Грифон", третье место – Алёна Овечкина, студенческий отряд "Ювента".

Тройка лидеров представит регион на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года.

"Хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса. Теоретический этап – хороший способ проверить свои знания и подготовиться к предстоящей аттестации в вузе", – рассказал победитель Акманбет Кошанов.

Конкурс помог участникам обрести уверенность в своих силах и научиться новым профессиональным манипуляциям.

Комиссар студенческого медицинского отряда "Медик" Илфира Абубякирова в 2019 году приняла участие во Всероссийском конкурсе профмастерства среди студенческих медицинских отрядов, а этим летом работала в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда "Академия" в Новосибирске, набиралась опыта. Она стала организатором мероприятия для будущих медиков.

"Для меня это хороший организаторский опыт: я наблюдала за ребятами, как они выполняли манипуляции и радовалась вместе с ними. Такие мероприятия на освоение практических навыков необходимо проводить чаще", – сказала Илфира Абубякирова.

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# конкурс , медики , студенты

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