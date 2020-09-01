Дожди и сильный ветер прогнозируют на юге области 23 сентября

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Сильный дождь и ветер с порывами до 18-23 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области днем 23 сентября, предупреждают синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с повреждением линий связи и электропередач, а также падение деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

Вероятны ограничения движения и задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту "Рощино".