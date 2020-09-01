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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дожди и сильный ветер прогнозируют на юге области 23 сентября

Общество, 17:32 22 сентября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Сильный дождь и ветер с порывами до 18-23 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области днем 23 сентября, предупреждают синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с повреждением линий связи и электропередач, а также падение деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

Вероятны ограничения движения и задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту "Рощино".

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# дожди , погода

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