  • 22 сентября 202022.09.2020вторник
  • USD76,0381
    EUR90,0063
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени открыли фестиваль "Димитриевская суббота"

Общество, 14:40 22 сентября 2020

tumentoday.ru

Фестиваль "Димитриевская суббота" стартовал в Тюмени на площади Губкина 21 сентября. В церемонии открытия участвовали воспитанники центра "Аванпост", школьники, жители города, сообщает "Тюменская область сегодня".

Началось все с акции "Свеча": священник из храма вынес свечу, а мотоциклисты клуба "Ночные волки" повезли ее по памятным местам Тюмени.

Участники открытия фестиваля от настоятеля храма Димитрия Донского узнали об истории сражения на Куликовом поле. 640 лет назад, 8 сентября 1380 года (21 сентября по новому стилю) на поле Куликовом русское войско во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем разбило полчище золотоордынского хана Мамая.

XXVI Международный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота" в 2020 году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в оффлайн и онлайн-форматах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Димитриевская суббота , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 22.09.2020Озеленение Тюмени продолжится в октябре и начале ноября
15:21 22.09.2020Сотрудники Минтруда обучат специалистов центра занятости Тобольска
15:10 22.09.2020Смыслы, ностальгия и лица: Тюмень украсили новые стрит-арты
14:59 22.09.2020Новое оборудование установили в ишимской больнице