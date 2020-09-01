В Тюмени открыли фестиваль "Димитриевская суббота"

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Фестиваль "Димитриевская суббота" стартовал в Тюмени на площади Губкина 21 сентября. В церемонии открытия участвовали воспитанники центра "Аванпост", школьники, жители города, сообщает "Тюменская область сегодня".

Началось все с акции "Свеча": священник из храма вынес свечу, а мотоциклисты клуба "Ночные волки" повезли ее по памятным местам Тюмени.

Участники открытия фестиваля от настоятеля храма Димитрия Донского узнали об истории сражения на Куликовом поле. 640 лет назад, 8 сентября 1380 года (21 сентября по новому стилю) на поле Куликовом русское войско во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем разбило полчище золотоордынского хана Мамая.

XXVI Международный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота" в 2020 году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в оффлайн и онлайн-форматах.