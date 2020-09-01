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В Тюмени стартует осенняя смена "Инженерных каникул"

Общество, 17:21 22 сентября 2020

Кванториум Тюмень | Фото: Кванториум Тюмень

Юные тюменцы примут участие в осенней смене "Инженерных каникул" "Космос//Точка отсчета", сообщает детский технопарк "Кванториум-Тюмень".

С 26 по 30 октября ребята освоят новые технологии технического и естественнонаучного направлений. По легенде смены участникам проекта предстоит исследовать "Планету Х". На базе Космического научно-технического центра будут работать пять межквантовых лабораторий по направлениям: "ГЕО-АЭРО-квантум", "БИОквантум-ХАЙ-ТЕК цех", "НАНО-VRAR-квантум", "ЭНЕРДЖИ-АВТО-квантум"; "ПРОМДИЗАЙН-РОБО-квантум".

В проектных лабораториях участники познакомятся с геоинформационными технологиями, основами пилотирования технических средств, современными методами изучения биологических объектов, аддитивными технологиями.

В заключительный день смены участники синхронизируют свои наработки в единый проект. Самые активные и креативные участники "Инженерных каникул" "Космос//Точка отсчета" будут отмечены дипломами и памятными сувенирами.

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