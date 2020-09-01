Тюменке с полсотней кредитов приставы помогли сохранить работу

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

51 кредит взяла тюменка в микрофинансовых компаниях за два года. Сумма общих займов составила несколько миллионов рублей, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Обратившись к приставам, она рассказала, что на время оформления займов была уверена в своих финансовых силах и легко справлялась с ежемесячными платежами. Но с мая 2020 года зарплата и премиальные выплаты снизились и накопились долги.

Женщина обращалась к юристам, но, заплатив за их услуги 60 тыс. рублей, получила только график удобных платежей, а ей стали поступать угрозы от сотрудников кредитных организаций, требующих немедленных выплат. Звонки с угрозами начались и по месту ее работы.

Должнице пришлось перейти в другой филиал, а следующим шагом было бы увольнение, как предупредил ее руководитель.

Сотрудники УФССП организовали проверку. По ее результатам микрофинансовая организация была признана виновной в нарушении правил взаимодействия с заявительницей. Руководство организации привлечено к административной ответственности, суд вынес наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.