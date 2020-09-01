Врач рассказала, какие прививки и в каком возрасте нужно ставить детям

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Национальный прививочный календарь построен так, чтобы к поступлению в детский сад у ребенка сформировался иммунитет к самым серьезным детским заболеваниям.

Об этом рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог Тюменской области Ольга Рычкова во время прямого эфира в официальном сообществе Тюменской области во ВКонтакте. Первые прививки малыш получает на 3-4 день после рождения – от гепатита В и туберкулеза.

В три месяца детей прививают от пяти заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. Следующие основные прививки ставят, когда ребенку исполнится год – в это время уже перестает действовать иммунитет, переданный от мамы. Это вакцина от кори, краснухи и паротита.

"Вакцинация – одно из главных достижений человечества в области сохранения здоровья. Многие родители отказываются ставить прививки детям, опасаясь последствий, но здесь нужно помнить, что последствия перенесенного заболевания могут быть страшнее. Например, пневмококковая инфекция у взрослых вызывает тяжелую пневмонию, а у детей – серьезные поражения центральной нервной системы, тяжелейшие отиты", - отметила Ольга Рычкова.

Также она напомнила, что сентябрь – лучшее время для вакцинации детей от гриппа. Поставить прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, в вакциономобиле или в школьном медкабинете.

Евгения Шевцова